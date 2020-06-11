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Карлос Эдуардо
Карлос Эдуардо
Завершил карьеру
18 июля 1987 (39), Ажурикаба
#22 | Полузащитник
171 см | 68 кг
Бразилия
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Публикации
Фото
Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо перешел в «Жувентуде» из второго бразильского дивизиона
2020.06.11 07:19
2
Карлос Эдуардо: «Мне было комфортно в Татарстане. Хочу вернуться в «Рубин»
2020.06.07 23:19
5
Карлос Эдуардо: «Путин – очень правильный мужик»
2020.06.07 22:24
16
Видео
Карлос Эдуардо поздравил «Рубин» с днем рождения
2018.04.21 06:26
2
Фото
Карлос Эдуардо перешел в «Виторию» на правах свободного агента
2017.06.29 10:43
3
Фото
Карлос Эдуардо стал игроком «Атлетико Минейро»
2016.04.21 06:23
2
«Рубин» расстался с Карлосом Эдуардо
2016.04.19 21:45
11
Ринат Билялетдинов: «Эдуардо сильнее Цакташа»
2016.04.01 17:02
2
Карлос Эдуардо близок к подписанию контракта с «Атлетико Минейро»
2016.03.31 16:22
1
Метшин: «Рубин» так и не дождался от Карлоса Эдуардо стабильной звездной игры»
2016.03.24 16:23
Карлос Эдуардо: «Вероятнее всего, подпишу трехлетний контракт с бразильским клубом»
2016.03.15 19:53
2
«Рубин» намерен разорвать контракты с Благо и Эдуардо
2016.02.29 19:20
5
Карлос Эдуардо не перейдет в «Легию»
2016.02.24 14:55
Спортивный директор «Легии» рассказал о переговорах с Карлосом Эдуардо
2016.02.19 22:03
Карлос Эдуардо ведет переговоры с «Легией»
2016.02.19 19:38
«Рубин» планирует расторгнуть контракт с Карлосом Эдуардо
2016.02.19 18:04
Эдуардо ищет новый клуб и не полетел на сбор «Рубина»
2016.01.18 22:43
Эдуардо: «Предложений от «Хоффенхайма» не было»
2016.01.13 21:08
1
Эдуардо покинет «Рубин» и вернется в «Хоффенхайм»
2016.01.13 19:15
Эдуардо пытается расторгнуть контракт с «Рубином»
2015.12.30 01:39
2
Карлос Эдуардо не интересен «Гремио»
2015.12.26 16:44
1
Карлос Эдуардо заинтересовал «Ганновер-96»
2015.12.24 08:49
Карлос Эдуардо: «У меня были проблемы с гендиректором»
2015.10.28 09:30
1
Карлос Эдуардо: «Матч с «Ливерпулем» важен для каждого из нас»
2015.10.18 06:23
Видео
Эдуардо признан автором лучшего гола в сентябре
2015.10.06 16:50
Карлос Эдуардо получил повреждение
2015.09.27 23:12
2
Карлос Эдуардо: «Ссылкой в Хабаровск в перерыве не грозили»
2015.09.22 00:32
Эдуардо: «Возможно, нам помешали климат и газон»
2015.09.18 06:48
Эдуардо: «Через полгода cмогу уйти бесплатно, но хочу остаться в «Рубине»
2015.09.16 10:05
2
Тренер «Штурма»: «Я уверен в победе над «Рубином»
2015.07.29 18:20
18
1
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