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    Эдуардо: «Возможно, нам помешали климат и газон»

    Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо прокомментировал матч первого тура группового этапа Лиги Европы против «Сьона» (1:2). Игрок отметил, что швейцарцы оказались сильным соперником, при этом считает, что в некоторых случаях его команде не везло.

    «Сьон» оказался очень крепким соперником с хорошим подбором исполнителей. Игра была сложной. Возможно, нам помешали климат и газон. Поле было очень вязким. Но это лишь первая игра, и нужно думать о будущем.

    В перерыве тренер сказал, что нам нужно ускорять игру и быстрее расставаться с мячом, играть более агрессивно в атаке. Мы старались выполнять его установку, что-то нам удавалось, что-то нет. Мы старались, но, к сожалению, нам не повезло.

    Это была первая игра, еще ничего не потеряно. До домашнего матча с «Бордо» еще много времени, и мы успеем подготовиться. Сейчас нужно думать о следующей игре с «Динамо» в чемпионате России. Оба турнира для нас очень важны, и мы постараемся набирать очки в каждой игре», – сказал Эдуардо.

    Источник: ФК «Рубин»

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    18.09.2015 06:48
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