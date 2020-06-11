Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо перешел в «Жувентуде» из второго бразильского дивизиона

«Жувентуде» объявил о переходе бывшего полузащитника «Рубина» Карлоса Эдуардо.
Условия контракта 32-летнего футболиста с клубом из второго бразильского дивизиона не разглашаются.
Эдуардо был свободным агентом с января 2019 года, когда он покинул «Коритибу».
- Хавбек с 2010 по 2016 год выступал за «Рубин».
- В составе казанской команды он сыграл 62 матча, забил семь голов и сделал девять ассистов.
- В Европе Эдуардо также играл в «Хоффенхайме».
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Источник: Инстаграм «Жувентуде»