Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо перешел в «Жувентуде» из второго бразильского дивизиона

«Жувентуде» объявил о переходе бывшего полузащитника «Рубина» Карлоса Эдуардо.

Условия контракта 32-летнего футболиста с клубом из второго бразильского дивизиона не разглашаются.

Эдуардо был свободным агентом с января 2019 года, когда он покинул «Коритибу».

Хавбек с 2010 по 2016 год выступал за «Рубин».

В составе казанской команды он сыграл 62 матча, забил семь голов и сделал девять ассистов.

В Европе Эдуардо также играл в «Хоффенхайме».