Эдуардо пытается расторгнуть контракт с «Рубином»

Как сообщает FutNet, хавбек «Рубина» Карлос Эдуардо пытается добиться расторжения контракта с казанским клубом, что даст ему возможность покинуть столицу Татарстана в ближайшее трансферное окно. В контракте игрока имеется пункт, согласно которому он имеет возможность уйти из клуба за полгода до его завершения, заплатив при этом один миллион долларов. Представителями бразильца предпринимаются попытки добиться отказа от данного пункта со стороны «Рубина», аргументируя это тем, что клубу не придется платить зарплату игроку, тем самым разгружая платежную ведомость.

К Эдуардо есть интерес со стороны «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу». Ранее футболист заявлял, что не против вернуться в свою первую команду – «Гремио».

В нынешнем чемпионате России нападающий сыграл 16 встреч, отметившись одним голом и одной результативной передачей.