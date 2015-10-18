Карлос Эдуардо: «Матч с «Ливерпулем» важен для каждого из нас»

Полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо поделился эмоциями от победы на «Уфой» (3:1) в 12-м туре РФПЛ.

- Карлос, каждую следующую игру команда выглядит все лучше?

- Мне кажется, что да. Сегодня мы играли хорошо, играли сердцем. Мы были сильнее и чувствовали это.

- Впереди «Ливерпуль», что думаешь?

- Мы все ждем этого матча. Мы ждем именно футбола. Хотим этой большой игры. Это очень важный матч для нас. Для каждого игрока «Рубина» - это что-то особенное. «Ливерпуль» имеет в своем составе мировых звезд. Будет интересно.

- У тебя там есть несколько знакомых?

- Да. Там есть несколько бразильцев, и они на ведущих ролях — Лукас Лейва, Коутиньо. Всегда приятно играть с бразильцами, хоть в одной команде, хоть против.