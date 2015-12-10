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Карлос Эдуардо
Статистика
Карлос Эдуардо - статистика
Завершил карьеру
18 июля 1987 (39), Ажурикаба
#22 | Полузащитник
171 см | 68 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2018
Бразилия. Серия А 2017
Бразилия. Серия А 2016
Лига Европы 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Лига Европы 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Чемпионов 2010/2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
9
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Бордо
2 : 2
10.12.2015
Рубин
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Рубин
2 : 0
26.11.2015
Сьон
1' - 70'
Лига Европы, 4 тур
Рубин
0 : 1
05.11.2015
Ливерпуль
1' - 46'
Лига Европы, 3 тур
Ливерпуль
1 : 1
22.10.2015
Рубин
1' - 65'
Лига Европы, 2 тур
Рубин
0 : 0
01.10.2015
Бордо
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Сьон
2 : 1
17.09.2015
Рубин
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Рубин
1 : 0
27.08.2015
Работнички
1' - 78'
34'
Лига Европы, 4 раунд
Работнички
1 : 1
20.08.2015
Рубин
1' - 81'
Лига Европы, 3 раунд
Штурм
2 : 3
30.07.2015
Рубин
1' - 90'
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