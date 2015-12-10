Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2018 Бразилия. Серия А 2017 Бразилия. Серия А 2016 Лига Европы 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Лига Европы 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Лига Чемпионов 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Бундеслига 2008/2009