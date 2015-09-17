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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сьон - Рубин
Сьон - Рубин: обзор матча 17 сентября 2015
Сьон
17.09.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
11'
М. Конате
82'
М. Конате
65'
М. Канунников
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Рубин
90'
+2
Замена
В. Дядюн
️️️️
К. Эдуардо
Замена
Б. Ндойе
️️️️
М. Конате
90'
86'
Замена
М. Девич
️️️️
Г. Карадениз
ГОЛ! 2:1!
М. Конате
Пас отдал
Э. Фернандес
82'
Желтая карточка
К. Куасси
79'
76'
Желтая карточка
Благо
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
Э. Ассифуа
67'
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Канунников
Пас отдал
И. Портнягин
Желтая карточка
П. Янье
59'
46'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Д. Билялетдинов
30'
Желтая карточка
О. Кузьмин
Желтая карточка
В. Салатич
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
1
Андрис Ванинс
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
18
Па-Моду Янье
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
6
Ксавье Куасси
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
21
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
40
Благо
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-3-3
1
Ванинс
6
Фернандес
3
Циглер
4
Лакруа
31
Зверотич
18
Янье
10
Салатич
6
Куасси
21
Ассифуа
10
Карлитуш
11
Конате
3-1-4-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
4
Кверквелия
3
Набиуллин
88
Камболов
14
Билялетдинов
22
Эдуардо
40
Благо
61
Карадениз
97
Портнягин
99
Канунников
11
Конате
34
Ндойе
34
Ндойе
11
Конате
21
Ассифуа
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
21
Ассифуа
14
Билялетдинов
21
Оздоев
21
Оздоев
14
Билялетдинов
61
Карадениз
32
Девич
32
Девич
61
Карадениз
22
Эдуардо
17
Дядюн
17
Дядюн
22
Эдуардо
Остались в запасе
Сьон
Рубин
18
Кевин Фикеншер
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
9
Мартин Земан
ЦФ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Главный тренер
Дидье Толо
1
Юрий Нестеренко
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
99
Венсан Рюфли
ЦЗ
20
Вилмош Ванчак
ЦЗ
9
Мартин Земан
ЦФ
94
Даниэль Фоллонье
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Максим Батов
ЦП
Главный тренер
Дидье Толо
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Сьон - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
- : -
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Тюбилон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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