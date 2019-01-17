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Игорь Портнягин
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Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
1
01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
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Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
7
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00:37
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«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
1
00:28
Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
00:22
«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
1
00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
1
00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
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8 марта
23:53
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23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
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23:05
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Игорь Портнягин
#97 | Нападающий
Имя
Игорь
Отчество
Игоревич
Фамилия
Портнягин
Состав
Без клуба
Родной город
Владивосток
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
7 января 1989 (34 года)
Рост
190
Вес
75
Стоимость:
€ 250
тыс
Статистика
Новости
Статьи
17 января 2019
17:06
«Балтика» арендовала Портнягина у «Локомотива»
1
2 августа 2018
18:47
«Химки» арендовали у «Локомотива» Портнягина. В прошлом сезоне форвард забил один гол
7
15 марта 2018
16:51
Президент «Урала»: «Портнягин – хронически больной человек. Ему надо закончить с футболом»
10
26 ноября 2017
10:30
Портнягин и Смолов сыграют в атаке «Урала» и «Краснодара»
2
28 июня 2017
11:42
Видео
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2
27 июня 2017
17:21
«Урал» арендовал у «Локомотива» Портнягина
8
22 июня 2017
18:40
Президент «Урала» Иванов: «Скорее всего, арендуем Портнягина»
4
20 июня 2017
23:23
Тарханов подтвердил договоренность с «Локомотивом» по Портнягину
5
17:41
Источник: Портнягин перейдет в «Урал»
3
23 марта 2017
22:29
Шкулетич и Портнягин летом могут покинуть «Локомотив»
8
11 ноября 2016
10:23
Семин просмотрит молодежь в микротурнире «Локомотива»
4
4 ноября 2016
12:09
Баринов, Портнягин и Тарасов не сыграют в матче против «Анжи»
3 октября 2016
13:39
Портнягин пропустит больше месяца из-за травмы
1
1 октября 2016
20:49
Портнягин может пропустить около двух недель
2
17:53
Портнягин заменен в матче с «Арсеналом» из-за травмы
5 сентября 2016
19:33
Портнягин: «Локомотив» подходит мне по стилю игры»
3
1 сентября 2016
17:40
Портнягин: «Я принял новый вызов и хочу расти»
4
14:51
Семин: «Портнягин поможет «Локомотиву»
2
31 августа 2016
19:33
Фото
«Локомотив» подтвердил переход Портнягина
3
17:42
Портнягин и Денисов стали игроками «Локомотива»
16
30 августа 2016
19:03
Источник: «Локомотив» купил у «Рубина» Портнягина
22
18 августа 2016
07:56
«Локомотив» интересуется Портнягиным
6
9 февраля 2016
20:06
«Спартак» не интересуется Портнягиным
19:38
Портнягин не перейдет в «Спартак»
4
1 ноября 2015
19:41
Портнягин вылетел из-за травмы до конца года
14:39
Сафонов: «Рубин» сейчас откровенно буксует»
25 октября 2015
19:37
Портнягин получил перелом в матче с «Краснодаром»
2
2 октября 2015
12:25
Дядюн: «После удаления Кисляка пришлось играть в обороне»
27 августа 2015
18:56
Лига Европы. «Рубин» – «Работнички»: стартовые составы
1
29 июля 2015
16:45
Казанский «Рубин» определился с заявкой на Лигу Европы
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