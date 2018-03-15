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  • Президент «Урала»: «Портнягин – хронически больной человек. Ему надо закончить с футболом»

Президент «Урала»: «Портнягин – хронически больной человек. Ему надо закончить с футболом»

15 марта 2018, 16:51
10

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о нападающем Игоре Портнягине, которого клуб арендовал у «Локомотива».

«Мы надеялись на Портнягина, взяли в аренду. Это дорогостоящий футболист. Думали, он нам поможет. Он сыграл одну-две игры, мы видели, как он цепляется, у него действительно есть класс.

Но человек хронически больной. Если мы с вами два дня по 20 минут пробежим по кругу, я не думаю, что с нами что-то случится. А он был в Италии на лечении, приехал с лечения, два дня пробежал по кругу, и сам себя пошел лечить опять, прошел МРТ, сейчас у него уже в голеностопе что-то.

Мы так надеялись, что он в Хабаровск с нами поедет, но человек опять заболел. Человек-болезнь. Если ты постоянно болеешь, то надо, наверное, закончить с футболом, а не лечиться у нас целый год и ни разу не выйти и не помочь команде. Это нонсенс просто.

Мы очень на него надеялись, а сейчас получается так, что мы надеемся только на Ильина, у нас только один нападающий. Я не снимаю с себя вины, это моя вина, что я не нашел нападающего. Но их очень тяжело искать, и цены там совсем другие», – сказал Иванов.

29-летний форвард арендован у железнодорожников до конца сезона. В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие в семи матчах, в которых забил один гол.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Портнягин Игорь
Комментарии (10)
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bumer_moscow
1521122349
Ахахаха
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insider_retro
1521123373
Хитропопый ходячий больной лист...
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DOCTOR PENALTY
1521123637
Странно, парень очень способный, в сборную просто так не вызывают.
Ответить
srg38
1521125101
мде
Ответить
dok66
1521125522
Были на него серьезные надежды когда он пришел в Урал .... А вон оно как все ?
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Manilov
1521126789
Ага, нашел дурака с футболом заканчивать. У него контракт!
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OfaZavr
1521128593
да жаль что у него так, но поступил бы лучше по честному раз такая ситуация.
Ответить
Batiqol
1521134149
Можно списать :)) А когда то считался одним из перспективных напов в РФПЛ
Ответить
Svoysvoemubrat
1521134749
Что-то Иванов разговорился, пьет что-ли?
Ответить
zigbert
1521189084
Жаль футболиста,так хорошо начал карьеру в Рубине.
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