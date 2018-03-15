Президент «Урала»: «Портнягин – хронически больной человек. Ему надо закончить с футболом»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о нападающем Игоре Портнягине, которого клуб арендовал у «Локомотива».

«Мы надеялись на Портнягина, взяли в аренду. Это дорогостоящий футболист. Думали, он нам поможет. Он сыграл одну-две игры, мы видели, как он цепляется, у него действительно есть класс.

Но человек хронически больной. Если мы с вами два дня по 20 минут пробежим по кругу, я не думаю, что с нами что-то случится. А он был в Италии на лечении, приехал с лечения, два дня пробежал по кругу, и сам себя пошел лечить опять, прошел МРТ, сейчас у него уже в голеностопе что-то.

Мы так надеялись, что он в Хабаровск с нами поедет, но человек опять заболел. Человек-болезнь. Если ты постоянно болеешь, то надо, наверное, закончить с футболом, а не лечиться у нас целый год и ни разу не выйти и не помочь команде. Это нонсенс просто.

Мы очень на него надеялись, а сейчас получается так, что мы надеемся только на Ильина, у нас только один нападающий. Я не снимаю с себя вины, это моя вина, что я не нашел нападающего. Но их очень тяжело искать, и цены там совсем другие», – сказал Иванов.

29-летний форвард арендован у железнодорожников до конца сезона. В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие в семи матчах, в которых забил один гол.