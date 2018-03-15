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    Президент «Урала»: «Портнягин – хронически больной человек. Ему надо закончить с футболом»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о нападающем Игоре Портнягине, которого клуб арендовал у «Локомотива».

    «Мы надеялись на Портнягина, взяли в аренду. Это дорогостоящий футболист. Думали, он нам поможет. Он сыграл одну-две игры, мы видели, как он цепляется, у него действительно есть класс.

    Но человек хронически больной. Если мы с вами два дня по 20 минут пробежим по кругу, я не думаю, что с нами что-то случится. А он был в Италии на лечении, приехал с лечения, два дня пробежал по кругу, и сам себя пошел лечить опять, прошел МРТ, сейчас у него уже в голеностопе что-то.

    Мы так надеялись, что он в Хабаровск с нами поедет, но человек опять заболел. Человек-болезнь. Если ты постоянно болеешь, то надо, наверное, закончить с футболом, а не лечиться у нас целый год и ни разу не выйти и не помочь команде. Это нонсенс просто.

    Мы очень на него надеялись, а сейчас получается так, что мы надеемся только на Ильина, у нас только один нападающий. Я не снимаю с себя вины, это моя вина, что я не нашел нападающего. Но их очень тяжело искать, и цены там совсем другие», – сказал Иванов.

    29-летний форвард арендован у железнодорожников до конца сезона. В текущем розыгрыше РФПЛ он принял участие в семи матчах, в которых забил один гол.

    Источник: Sport24

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    15.03.2018 16:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:31

      Жаль футболиста,так хорошо начал карьеру в Рубине.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 15 марта 2018, 20:25

      Что-то Иванов разговорился, пьет что-ли?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Batiqol 15 марта 2018, 20:15

      Можно списать :)) А когда то считался одним из перспективных напов в РФПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 18:43

      да жаль что у него так, но поступил бы лучше по честному раз такая ситуация.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 15 марта 2018, 18:13

      Ага, нашел дурака с футболом заканчивать. У него контракт!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 марта 2018, 17:52

      Были на него серьезные надежды когда он пришел в Урал .... А вон оно как все ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 15 марта 2018, 17:45

      мде

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 17:20

      Странно, парень очень способный, в сборную просто так не вызывают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 марта 2018, 17:16

      Хитропопый ходячий больной лист...

      5
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 марта 2018, 16:59

      Ахахаха

      1
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