Портнягин: «Локомотив» подходит мне по стилю игры»

Форвард «Локомотива» Игорь Портнягин прокомментировал результат товарищеского матча против тульского «Арсенала» (0:1).

– Пока рано ставить оценки, но сыграли нормально, учитывая, что команда была под нагрузками. Последние два дня проводили двухразовые тренировки. Вчера провели одну, но достаточно тяжелую. Видно, что ребята ищут меня передачами. «Локомотив» вообще подходит мне по стилю игры – много фланговых навесов. Нужно привыкнуть к одноклубникам – чуть больше взаимопонимания.

– Как проходит твоя адаптация в команде?

– Ощущения, будто приехал сюда давно. И в команде, и на базе ко мне относятся доброжелательно.

– Какие мысли перед матчем со «Спартаком»? Рассчитываешь сыграть с первых минут?

– Матчи со «Спартаком» особенные для любой команды. Выйду ли я в старте, решать тренеру. Но в любом случае выложусь без остатка, если выпустят на поле.