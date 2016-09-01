Портнягин: «Я принял новый вызов и хочу расти»

Нападающий Игорь Портнягин, перешедший из «Рубина» в «Локомотив», попрощался с казанским клубом.

«Рубин», спасибо тебе за все! Я был в системе клуба с 2008 года. За это время я прошел путь от дублера до игрока сборной России. Казань останется моим домом, здесь живут мои близкие и родные. Спасибо всем болельщикам, работникам клуба и руководству за теплое отношение. Я принял новый вызов и хочу расти, а для этого иногда надо поменять обстановку, как бы это не было тяжело. Желаю «Рубину» удачи!» – сообщил Портнягин.