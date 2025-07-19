«На всех орал и пробегал впустую»: Портнягин – о Дзюбе в матче с «Крыльями Советов»

Бывший форвард «Рубина» Игорь Портнягин оценил игру нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Акрон» больше владел мячом, но если взять второй тайм, то можно выцепить картинку, где Дзюба на всех орал, чтобы ему подали на голову. Никто не мог эту подачу сделать. Весь матч он пробегал, грубо говоря, впустую», – сказал Портнягин.