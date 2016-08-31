«Локомотив» подтвердил переход Портнягина

«Локомотив» официально подтвердил переход нападающего «Рубина» Игоря Портнягина. По информации СМИ, контракт будет заключен сроком на четыре года, а сумма трансфера составит три миллиона евро. В минувшем розыгрыше РФПЛ 27-летний игрок записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи в 24 матчах.

«Локомотив» – топ-клуб, перед командой традиционно ставятся высокие задачи, и для меня это не просто переход, а новый вызов. Важную роль сыграла заинтересованность во мне главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Знаю, он наблюдал за мной еще в бытность наставником киевского «Динамо».

Понятно, что в «Локо» строгий спрос, большая конкуренция, но я ощущаю, что готов к этому вызову. С некоторыми ребятами я неплохо знаком, например, с Аланом Касаевым. Надеюсь быстро влиться в коллектив и принести максимум пользы команде», – сказал Портнягин.

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