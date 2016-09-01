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    Онлайн закрытия трансферного окна. Денисов перешел в «Локомотив», Гарай – в «Валенсию»


    3
    Голосов: 15
    01.09.2016 00:10
    Трансферное окно в Европе закрылось. «Бомбардир» сообщает обо всех переходах заключительного дня летнего трансферного периода.

    Главные состоявшиеся сделки:

    • Джо Харт («Торино», в аренду)
    • Вилфред Бони («Сток Сити», в аренду)
    • Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк (оба – «Анжи»)
    • Эльяким Мангала («Валенсия», в аренду)
    • Маркос Алонсо («Челси»)
    • Хуан Куадрадо («Ювентус», в аренду)
    • Игорь Портнягин («Локомотив»)
    • Давид Луис («Челси»)
    • Игорь Денисов и Борис Ротенберг (оба – «Локомотив»)
    • Иван Новосельцев («Зенит»)
    • Джек Уилшир («Борнмут», в аренду)
    • Марио Балотелли («Ницца»)
    • Ислам Слимани («Лестер»)
    • Эсекьель Гарай («Валенсия»)
    • Мусса Сиссоко («Ньюкасл»)
    • Владимир Гранат и Максим Григорьев (оба – «Ростов»)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3 Голосов: 15
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    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 1 сентября 2016, 11:13

      Шпалыч Денисова выдрессирует...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Karpathian 1 сентября 2016, 16:39

      его родители должны были выдрессировать! Уже поздно..........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 1 сентября 2016, 07:25

      Поживём,увидим........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 1 сентября 2016, 06:29

      Денис не нужен питеру...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 1 сентября 2016, 02:35

      опечатка в статье!!!!!!!!АЛЯРМ!!!!!!!!!Мусса Сиссоко в скобочках не Нькасл,а Тот!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Касабланка > MU-fanatic 1 сентября 2016, 05:52

      редактора на сайте нет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 1 сентября 2016, 01:14

      Ну посмотрим на Денисова уже в Локомотиве...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Greiba 1 сентября 2016, 00:53

      Игорь Денисов Первое интервью футболист
      дал «Локо-ТВ».
      - Пока сложно что-либо говорить, потому что
      все произошло очень быстро. Испытываю
      волнение. Разговаривал с руководителями
      клуба и главным тренером. Готов сказать
      всем болельщикам, что никаких конфликтов
      не будет. Будет только работа и футбол. Это
      я обещаю. Буду работать на тренировках и
      выкладываться на матчах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 31 августа 2016, 23:06

      деньгисов...хаха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      serega99 31 августа 2016, 21:42

      Молло возвращается в Крылья Советов! Его контракт выкупили, и он подписал 3-летний контракт с самарской командой по данным официального сайта Крыльев!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Godric > serega99 31 августа 2016, 22:17

      Мы тоже за него рады!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Макс В 31 августа 2016, 20:32

      Редактор хотя бы названия статей читает? Почему Портягин, а не Портнягин?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 31 августа 2016, 19:27

      Давид удачи

      0
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