Мостовой: «К сожалению, я не нужен нашему футболу»

Вчера, 21:09
41

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал посещение офиса «Спартака».

«Нет, я не работаю в «Спартаке», просто по делам ездил в офис. К большому сожалению, я не нужен нашему футболу.

Надеюсь, когда-нибудь пригожусь, потому что такие люди и прославляли наш футбол, а не те, кто мяч по телевизору видели и за счeт футбольных людей делают себе карьеры», – сказал Мостовой.

  • Мостовой весной получил тренерскую лицензию.
  • В РПЛ он может работать только ассистентом главного тренера.
  • Мостовой в качестве игрока больше всего матчей провел за «Сельту».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (41)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1764961378
А вот не против, если бы Сашу и.о. сделали)) Один точно-то ЦАРЬ, а второй просто обладатель фамилии.
Ответить
k611
1764962219
Сам ни на что не соглашается. А теперь видите ли не нужен...
Ответить
IVANRUS777
1764962746
Аж слеза навернулась...жалко Сашку) Он даже курсы прошёл, а они...ну ничего скоро "мегамозг" Дягтерёв введёт лимит на иностранных тренеров и может шансы увеличатся) А если серьёзно, то нужно было меньше языком молоть на срач.тв.
Ответить
Феликс Михайлов
1764963033
Король футбола Пеле как-то увидев Мостового крикнул - "А Царь - то не настоящий".
Ответить
гууд
1764964553
Ты че мои комменты тут читаешь? ))) так если тут не нужен, там есть барса, реал, бавария, тебя там полюбому возьмут
Ответить
crf57
1764965714
Много от тебя слышится пустой болтовни и хвастовства ,поэтому никому и оказался не нужен!
Ответить
crf57
1764965778
Просто болтун!
Ответить
BRO_football
1764967120
Просто Мостовой задрал планку для себя слишком высокую - первая должность и сразу главный тренер футбольного клуба РПЛ. Ты сначала ассистентом несколько лет поработай, а уж потом тебя заметят. Или в Медиалигу иди. Там всякий сброд играет и тебе место найдётся.
Ответить
sochi-2013
1764969140
Языком молоть — не мешки ворочать. Мечтал, что за "царя" битва будет, а тут оказывается надо доказывать свою состоятельность в профессии. Царя то последнего у нас в 18-ом году "дисквалифицировали".
Ответить
boris63
1764982877
Одни и те-же новости по десять раз, видно больше писать нечего.
Ответить
