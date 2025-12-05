Мостовой: «К сожалению, я не нужен нашему футболу»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал посещение офиса «Спартака».

«Нет, я не работаю в «Спартаке», просто по делам ездил в офис. К большому сожалению, я не нужен нашему футболу.

Надеюсь, когда-нибудь пригожусь, потому что такие люди и прославляли наш футбол, а не те, кто мяч по телевизору видели и за счeт футбольных людей делают себе карьеры», – сказал Мостовой.