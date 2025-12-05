«Зенит» зимой может лишиться трех основных игроков

У «Зенита» есть риск лишиться зимой нескольких основных футболистов.

Есть вероятность, что зимой команду покинут следующие футболисты:

Нино;

Жерсон;

Педро.

«На Педро хороший спрос в арабских странах; только там известно, как можно заплатить за бразильскую версию Мостового 30-40 млн евро.

От Жерсона хочет избавиться сам бывший гегемон – присутствие на поле дорогостоящего бразильца, играющего на уровне Маркизио, приносит хлопающему газподину душевные страдания.

О желании Нино вернуться на родину я писал недавно. И если все сбудется, это станет самой серьезной кадровой потерей для «Зенита», – написал источник.