«Зенит» зимой может лишиться трех основных игроков

Вчера, 23:15
3

У «Зенита» есть риск лишиться зимой нескольких основных футболистов.

Есть вероятность, что зимой команду покинут следующие футболисты:

  • Нино;
  • Жерсон;
  • Педро.

«На Педро хороший спрос в арабских странах; только там известно, как можно заплатить за бразильскую версию Мостового 30-40 млн евро.

От Жерсона хочет избавиться сам бывший гегемон – присутствие на поле дорогостоящего бразильца, играющего на уровне Маркизио, приносит хлопающему газподину душевные страдания.

О желании Нино вернуться на родину я писал недавно. И если все сбудется, это станет самой серьезной кадровой потерей для «Зенита», – написал источник.

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон Нино Педро
рылы
1764966528
да никого зенит не отдаст. юбилей же у нас. и так никого не купили, по сути. жерсон большую часть пропустил, вегу на лавку изначально брали, там он и окопался. щас ещё может так случиться, что краснодар и кони сыграют вничью - и тогда зенит уйдёт на зимовку на 1 месте. отдавать педро посреди зимы, который сейчас главный мозг команды - никто не будет, тем более за 40 лямов. ему тупо нет замены, в отличие от нино. и такой ещё фактор, в виде зырянова, который только пришёл. и должен доказать, что он лучше предшественника, иначе в чём смысл замены был. сперва чемпионство, а потом уже, летом, добыча денег из арабских сундуков. и нужно минимум повторить 60 лямов за малкома, чтобы доказать свою эффективность, как руководителя. он не отдаст педро за 40, тем более посреди сложного сезона, когда нужно во что бы то ни стало брать чемпионство. самый ценный игрок сейчас, хотя ему всего 19. бриллиант, по нашим меркам, и никакие арабы тут не пролезут.
Ответить
Интерес
1764967785
Сплошная БОРЗота.
Ответить
