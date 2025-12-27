Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Зенита» детально проанализировали трансфер Дивеева

Фанаты «Зенита» детально проанализировали трансфер Дивеева

27 декабря, 15:25
12

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало аналитику по будущему защитнику команды Игорю Дивееву.

  • Дивеев провел в ЦСКА 6 лет.
  • Игоря меняют на нападающего Лусиано Гонду, который куплен «Зенитом» летом 2024 года.
  • Оба клуба находятся в чемпионской гонке РПЛ.

«Игорь Дивеев одной ногой (вроде здоровой) в «Зените».

И визуально и по цифрам единственное, в чем Дивеев явно сильнее любого игрока обороны «Зенита», а возможно и всей лиги – верховые единоборства и как следствие стандарты, особенно у чужих ворот.

Есть ли у «Зенита» с этим проблемы?

В атаке да – но тут вопросы не к игрокам, наверное. Были на старте сезоне и в обороне: оба гола от «Рубина», гол «Спартака», когда Жедсон бил без помех из вратарской. Потом проблемы закончились, как и голы в ворота «Зенита» – напомним, что после провального старта и матча против «Спартака» «Зенит» пропустил 5 голов в 13 матчах, 9 из них закончив с нулем в графе пропущенные. Что тут сильно улучшит центральный защитник 8-й команды РПЛ по допущенным моментам у своих ворот?

В остальном Дивеев либо хуже, либо не лучше никого из имеющихся центральных защитников: он медленнее даже Нино, допускает большее количество ошибок, в том числе голевых, не гений первого паса (так можно было бы оправдать Осипенко), при своих габаритах может проиграть борьбу нападающему, который ниже его на 25 сантиметров – привет от сборной Чили.

При этом он правша и играет на позиции Нино в двойке. Вместо Нино, понятно, он играть не может – мы уже один раз меняли Гарая на Новосельцева.

Значит, вместе.

Пара Нино – Дивеев, это, конечно, мощно в плане живого веса на квадратный метр поля, но очень и очень медленно. «Зенит», который и так от контратак соперника вздрагивает, как собака от грозы, есть ощущение, совсем загрустит. Особенно Барриос, которому и так за всех бегать надо.

Конечно, разумно звучат аргументы про паспорт и разгрузку по лимиту, но если уж на то пошло, то у вас уже есть левоногий (!) защитник не легионер, который еще и две позиции, как оказалось, может закрыть – Алип. Как раз в паре с Нино.

Да, хуже в воздухе, но зато встроен в коллектив, за него уже все выплачено (а на будущую зарплату и выплаты за Дивеева можно еще половину «Кайрата» купить), усиливать конкурента не надо.

Возвращается Караваев, есть Горшков, возможно доедет Вахания – вот вам еще лимитные опции для нападающего – легионера (кстати где он). Плюс Кравцов, о котором говорим уже давно, в слухах зазвучал.

В целом, есть ощущение, что какой-то разницы в «плюс» для «Зенита» этот трансфер не сделает. Еще и за 15 миллионов евро по факту – это будет самый дорогой трансфер «паспортиста» для «Зенита» в истории. И второй для защитников в истории РПЛ – дороже покупали только Бруну Алвеша. Неплохо 20 лет «Газпрома» у руля отметили, что уж.

Ну и главное, что смущает – ЦСКА, к которому как не относись, но расставаться вовремя с активами умеет, так легко отдает Дивеева по какой причине? Здоровье? Уровень игры?

В общем, вопросов намного больше, чем внятных ответов. Что тревожит.

Впрочем, говоря о трансферах «Зенита» последних лет – не в первый раз», – написали болельщики.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1766839826
Мне кажется, Дивеев уже сбитый лётчик...и совершенно согласен, что в нападении он очень хорош, и замкнуть передачу может, и на стандартах хорош, но как к ЦЗ, к нему вопросов много(к тому же хрусталь)....но и Гонду, простите не Холланд...так что кто знает кто выиграл, а кто потерял
Ответить
рылы
1766839835
вообще не понимаю, нафига нам этот трансфер. лучше дать паспорт венделу, который ему уже полагается, т.к. 5 лет здесь прожил, чем затыкать легионерскую дыру дивеевым.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1766841980
ФЕРНАНДЕС был с ЦСКА..И ЧТО ?? избавится надо от ДУГЛАСА И КАРАВАЕВа...
Ответить
СильныйМозг
1766843073
Мы отдаем лучшего нападающего в РПЛ, в обмен на дерево.
Ответить
Номэд
1766843377
зпрф. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1766844826
Как раз с пасом у него не всё так плохо,кроме последнего периода травм.А жалеть деньги ГАЗПРОМА, превратившегося в самостоятельное государство в государстве, дело никчемное. Пожелаю Игорю Дивееву успешной дойки этой коровы, А Гонду подтвердить отчаянное несогласие зенитосов с его призывом в армию.Особенно , в очном матче.
Ответить
vvv123
1766846468
Нелогично как-то все. Где наши любители вскрывать темные делишки бюрократов, что они скажут? Может пора Зырянова с Морозовым в кутузку попросить?
Ответить
Юбиляр
1766849786
"Кафешка" и анализ - понятия не совместимые, ну если конечно слово "анализ" не использовать в медицинском понятии! Гыгыгы.
Ответить
  • Читайте нас: 