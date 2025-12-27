Моссаковский – об обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА: «Вин-вин» для всех»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался об обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА.

«Пока кажется, что обмен Дивеева на Гонду – это «вин-вин» для всех. ЦСКА наконец-то получит нападающего. Лусиано приезжал в «Зенит» именно центрфорвардом. Именно в этом качестве он интересен ЦСКА и лично Челестини. Бомбардиры – товар дефицитный. Тем более – зимой. А тут и нападающий, и деньги на нового защитника. Центрального защитника найти и привезти проще и дешевле, чем нападающего. И если ЦСКА идет на обмен Дивеева, значит, вариант замены уже проработан.

«Зенит» же получает не просто классного центрального защитника. «Зенит» получает игрока с российским паспортом в стартовый состав. Именно паспорт Игоря – главная мотивация для сделки. Будь на месте Дивеева схожий по скилам и умениям легионер, уверен, Петербург не пошел бы на обмен даже без доплаты. Дивеев в старте освободит для Семака еще одну легионерскую позицию в составе весной. Плюс это критически важно в условиях ужесточения лимита. Перед ЦСКА проблема россиян в составе так остро не стоит.

Если оценить риски, то они в этой сделке выше для ЦСКА. «Зенит» рискует деньгами. «Армейцы» – балансом в центре обороны. Если обмен состоится, клуб меньше, чем за полгода потеряет двух ключевых центрдефов. Архитектуру обороны ЦСКА нужно будет выстраивать заново. И пример Жоао Виктора показывает, что даже за приличные деньги быстрая равноценная замена ушедшим не гарантирована. Однако есть и другие примеры.

С другой стороны, риск для ЦСКА есть и в нынешней конфигурации. Дивеев продолжает играть с хронической травмой ахилла. Чтобы привести сухожилие в порядок нужна пауза в несколько месяцев. В ЦСКА ее Игорю не давали. И месяца отпуска едва ли хватит, чтобы кардинально изменить ситуацию.

«Зенит» о проблемах Игоря не знать не может. Не знаю, есть ли в планах у клуба восстановить ахилл защитника перед тем, как бросать его в полноценную работу. Дивеев в нынешнем состоянии – это игры и тренировки через боль, а главное – это риск разрыва ахилла. Насколько тяжелым и долгим может быть восстановление при этой травме, показал печальный пример Караваева.

Подводные камни не делают готовящийся обмен менее интересным. Такое вообще нечасто бывает в современном футболе, чтобы очевидная выгода была всем заинтересованным сторонам. И клубам, и игрокам. А значит, и стремиться к скорому завершению сделки должны все», – написал Моссаковский.