Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Моссаковский – об обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА: «Вин-вин» для всех»

Моссаковский – об обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА: «Вин-вин» для всех»

27 декабря, 16:24
4

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался об обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА.

«Пока кажется, что обмен Дивеева на Гонду – это «вин-вин» для всех. ЦСКА наконец-то получит нападающего. Лусиано приезжал в «Зенит» именно центрфорвардом. Именно в этом качестве он интересен ЦСКА и лично Челестини. Бомбардиры – товар дефицитный. Тем более – зимой. А тут и нападающий, и деньги на нового защитника. Центрального защитника найти и привезти проще и дешевле, чем нападающего. И если ЦСКА идет на обмен Дивеева, значит, вариант замены уже проработан.

«Зенит» же получает не просто классного центрального защитника. «Зенит» получает игрока с российским паспортом в стартовый состав. Именно паспорт Игоря – главная мотивация для сделки. Будь на месте Дивеева схожий по скилам и умениям легионер, уверен, Петербург не пошел бы на обмен даже без доплаты. Дивеев в старте освободит для Семака еще одну легионерскую позицию в составе весной. Плюс это критически важно в условиях ужесточения лимита. Перед ЦСКА проблема россиян в составе так остро не стоит.

Если оценить риски, то они в этой сделке выше для ЦСКА. «Зенит» рискует деньгами. «Армейцы» – балансом в центре обороны. Если обмен состоится, клуб меньше, чем за полгода потеряет двух ключевых центрдефов. Архитектуру обороны ЦСКА нужно будет выстраивать заново. И пример Жоао Виктора показывает, что даже за приличные деньги быстрая равноценная замена ушедшим не гарантирована. Однако есть и другие примеры.

С другой стороны, риск для ЦСКА есть и в нынешней конфигурации. Дивеев продолжает играть с хронической травмой ахилла. Чтобы привести сухожилие в порядок нужна пауза в несколько месяцев. В ЦСКА ее Игорю не давали. И месяца отпуска едва ли хватит, чтобы кардинально изменить ситуацию.

«Зенит» о проблемах Игоря не знать не может. Не знаю, есть ли в планах у клуба восстановить ахилл защитника перед тем, как бросать его в полноценную работу. Дивеев в нынешнем состоянии – это игры и тренировки через боль, а главное – это риск разрыва ахилла. Насколько тяжелым и долгим может быть восстановление при этой травме, показал печальный пример Караваева.

Подводные камни не делают готовящийся обмен менее интересным. Такое вообще нечасто бывает в современном футболе, чтобы очевидная выгода была всем заинтересованным сторонам. И клубам, и игрокам. А значит, и стремиться к скорому завершению сделки должны все», – написал Моссаковский.

  • Дивеев провел в ЦСКА 6 лет.
  • Гонду куплен «Зенитом» летом 2024 года.
  • Оба клуба находятся в чемпионской гонке РПЛ.

Еще по теме:
Фанаты «Зенита» детально проанализировали трансфер Дивеева 5
«Зенит» и ЦСКА оформили обмен с участием трех игроков 12
Дивеев принял важное решение на фоне переговоров с «Зенитом» 5
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1766842475
ФЕРНАНДЕС.КАРАВАЕВ.ДИВЕЕВ.САНТОС.баласт это минус в ЗЕНИТе...МАРКИЗИО ..у ЗЕНИТа нет игры.тактики и мотивации..нужен тренер мотиватор с новыми идеями..игроки сыты СЕМАКом
Ответить
Литейный 4 (returned)
1766844171
Как жаль,что Гонду отдали. Дно Семак пробил окончательно. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1766844431
А что в переводе с "птичьего языка" означает "вин-вин"? Вот если бы "свин-свин",тогда понятно.А так нет...
Ответить
FCSpartakM
1766849350
Такой вин-вин, что болелы что зенита, что коней негодуют. 1) Гонду даже не в топ - 5 форвардов РПЛ, даже не в топ-10 возможно. Супер усилением в атаку это не назвать. Надежнее было бы урвать Воробьева того же. Даку, если чуть потратиться. ЦСКА накупил г на те деньги, что мог вложить в покупку Даку. Но в плане финансов эта сделка для коней +. Во всем остальном не понятно. Дивей как игрок ценнее. В обороне не факт, что найдешь замену. Надо попасть в кого-то не дорогого. 2) Про зенит уже писал, вернее ржал. Купили за 12. Продали по сути за 0 с доплатой. Берут на место игрока-травматика, который будет пропускать часто игры. Никакой надежности в виде постоянство это не даст. Зенит мог за 14 мультов просто купить себе игрока, который будет сильнее Дивеева в целом. Роша был сильнее Дивеева и стоил в разы меньше, как пример.
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
20:32
1
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
19:58
3
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
19:15
8
Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика
18:57
8
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
В Грузии определили игрока года
17:59
1
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
Все новости
Все новости
Сафонов предположил, какую команду возглавит Семак после «Зенита»
21:28
Мостовой рассказал, как едва не избил болельщиков «Спартака»
20:44
2
Сафонов одним прилагательным описал 2025 год для российского футбола
19:35
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
Газизов прокомментировал выбор Евсеева в «Динамо Мх»
18:15
Дюков высказался о возможных матчах России с США
17:49
2
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
ФотоМостовой сообщил, что подписал контракт со «Спартаком»
17:14
10
Главы двух клубов РПЛ получили ордена от Путина
17:03
2
РФС принял важное решение по «Балтике»
16:41
3
Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
16:16
5
В сборной России высказались о невызове Дугласа Сантоса
16:01
5
МакГиди оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
15:50
2
Первый комментарий Евсеева после возвращения в РПЛ
15:43
5
Мостовой: «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить»
15:36
31
Отец Даку назвал клуб, в котором форвард будет играть во второй части сезона
15:25
2
ЦСКА близок к подписанию игрока «Фенербахче»
15:15
6
«Сколько ему, 20?» Оздоев назвал лучшего футболиста России за последнее десятилетие
15:09
Семин отреагировал на назначение Евсеева главным тренером «Динамо Мх»
14:56
3
Егоров назвал российского игрока, который сейчас стоил бы 100 миллионов
14:09
2
ЦСКА предложит 50 миллионов за нападающего
13:54
21
Кержаков высказался о возможном назначении в «Зените»
13:36
1
«Динамо» рассмотрит подписание бывших тренеров ЦСКА и «Зенита»
13:29
Стало известно новое место работы Кержакова
13:24
4
ФотоМахачкалинское «Динамо» назначило нового главного тренера
13:14
6
30-летняя актриса рассказала о знакомстве и предложении от 23-летнего вингера ЦСКА
13:04
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 