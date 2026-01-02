Ловчев объяснил провал Карпина в «Динамо»: «Не он один виноват»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о результатах «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

17 ноября Карпин покинул «Динамо» по собственному желанию.

При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.

Статистика тренера: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

– Карпин в «Динамо» провалился?

– Одного не понимаю. Зачем вы подписываете контракт на три года и увольняете после шести месяцев? Это ошибка, нельзя так работать.

Команда провалилась при Карпине – это точно, но и не он один виноват в этом. Трансферы никуда не годятся, забрали половину «Ростова».

Если хотят быть десятыми и дальше, то тогда эти трансферы подходящие – абсолютно не выдающихся игроков набрали.

Результата Карпин не дал, но я и не рассчитывал, что при нем будут брать трофеи. Уже не раз говорил, это средний тренер, вот и все на этом.