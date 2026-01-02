Дочь Симоняна: «Папа говорил: «Я умру в майке «Спартака»

Дочь Никиты Симоняна Виктория рассказала, что отец всю жизнь ощущал себя спартаковцем.

– Никита Павлович признавался, что Леонид Федун в 2004 году предлагал ему стать президентом «Спартака», но он ответил, что с этим предложением опоздали лет на десять. Он когда-нибудь жалел, что тогда отказался?

– Нет. Хотя всегда переживал за «Спартак». И в последние годы часто повторял: «Я был, есть и буду спартаковцем и умру в майке «Спартака».