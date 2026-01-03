Внук Симоняна отказался болеть за «Спартак»

Виктория Симонян, дочь легенды «Спартака» Никиты Симоняна, рассказала, что один из его внуков болеет за ЦСКА.
«Конечно, мы все спартаковцы! У нас почти вся семья болеет за красно-белых.
Хотя у нас в семье есть Ваня, внук Людмилы Григорьевны. Он фанат ЦСКА. Как Никита Павлович к этому относился? Он говорил: «Главное, что интересуется футболом», – сообщила Виктория.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
- До последних дней Симонян работал в РФС.
Источник: «Советский спорт»