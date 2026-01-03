Внук Симоняна отказался болеть за «Спартак»

Виктория Симонян, дочь легенды «Спартака» Никиты Симоняна, рассказала, что один из его внуков болеет за ЦСКА.

«Конечно, мы все спартаковцы! У нас почти вся семья болеет за красно-белых.

Хотя у нас в семье есть Ваня, внук Людмилы Григорьевны. Он фанат ЦСКА. Как Никита Павлович к этому относился? Он говорил: «Главное, что интересуется футболом», – сообщила Виктория.