В Армении выступили против появления в Ереване улицы Симоняна

В Ереване может появиться улица Никиты Симоняна.
«Слышал, что в Армении обсуждают вариант назвать одну из улиц Еревана в честь Симоняна. При этом футбольная федерация пока противится. Всем все понятно, но хочется, чтобы футбол сближал, а не наоборот», – написал источник.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
- До последних дней Симонян работал в РФС.
Источник: телеграм-канал «Ложа прессы»