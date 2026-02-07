Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В Армении выступили против появления в Ереване улицы Симоняна

В Армении выступили против появления в Ереване улицы Симоняна

Сегодня, 17:04
4

В Ереване может появиться улица Никиты Симоняна.

«Слышал, что в Армении обсуждают вариант назвать одну из улиц Еревана в честь Симоняна. При этом футбольная федерация пока противится. Всем все понятно, но хочется, чтобы футбол сближал, а не наоборот», – написал источник.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
  • До последних дней Симонян работал в РФС.

Источник: телеграм-канал «Ложа прессы»
Армения. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Симонян Никита
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1770475035
Наступит время, когда будет такая улица!...
Ответить
asd@dsa
1770477605
Когда дед кинул Армению, поставляя оружие Азербайджану...В Нагорном Карабахе были российские военные, типа миротворческие.На них армяне надеялись, и чо ? "9 ноября 2020 года во время Второй карабахской в.ойны Вооруженными силами Азербайджана был сбит российский вертолёт Ми-24" "20 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы (по разным данным от 5 до 6 человек), включая замкомандующего миротворческим контингентом Ивана Ковгана, в результате обстрела их автомобиля азербайджанскими военными. Баку извинился за инцидент, объяснив его ошибкой" Дед утерся и забыл. Там все разочарованы в России. И Симонян для них полностью пророссийский. Именно поэтому они против.
Ответить
В Армении выступили против появления в Ереване улицы Симоняна
17:04
4
