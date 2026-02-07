В Армении выступили против появления в Ереване улицы Симоняна

В Ереване может появиться улица Никиты Симоняна.

«Слышал, что в Армении обсуждают вариант назвать одну из улиц Еревана в честь Симоняна. При этом футбольная федерация пока противится. Всем все понятно, но хочется, чтобы футбол сближал, а не наоборот», – написал источник.