Жена Глушакова прокомментировала слухи, что футболист «Урарту» приставал к супруге одноклубника

Ксения Коваленко отреагировала на резонансную публикацию про своего мужа полузащитника «Урарту» Дениса Глушакова.

Российского футболиста якобы убрали из состава из-за приставаний к жене одноклубника.

Сам Глушаков отрицает отстранение, утверждая, что у него травма.

Денис в армянском клубе с 27 февраля. Его контракт рассчитан до лета.

Статистика хавбека: 12 матчей (793 минуты), 1 ассист.

«Не знаю, почему Денис отцеплен от состава «Урарту».

Глушаков приставал к жене партнера? Я пока такого не слышала. Честное слово, без понятия, могло ли такое произойти.

Денис по-прежнему в Армении, в Москву не возвращался», – сказала Коваленко.