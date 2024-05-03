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    • Жена Глушакова прокомментировала слухи, что футболист «Урарту» приставал к супруге одноклубника

    Жена Глушакова прокомментировала слухи, что футболист «Урарту» приставал к супруге одноклубника

    Ксения Коваленко отреагировала на резонансную публикацию про своего мужа полузащитника «Урарту» Дениса Глушакова.

    • Российского футболиста якобы убрали из состава из-за приставаний к жене одноклубника.
    • Сам Глушаков отрицает отстранение, утверждая, что у него травма.
    • Денис в армянском клубе с 27 февраля. Его контракт рассчитан до лета.
    • Статистика хавбека: 12 матчей (793 минуты), 1 ассист.

    «Не знаю, почему Денис отцеплен от состава «Урарту».

    Глушаков приставал к жене партнера? Я пока такого не слышала. Честное слово, без понятия, могло ли такое произойти.

    Денис по-прежнему в Армении, в Москву не возвращался», – сказала Коваленко.

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    Источник: Sport24

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    03.05.2024 19:50
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    Комментарии (4)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714756261
    Баньку любил, и не удивляйся))
    Ответить
    Suvorov71
    1714757112
    Это уже порно, а где футбол
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    qwertyйцукен
    1714757913
    Сам Глушаков отрицает отстранение, утверждая, что у него травма.====Дык это приставаниям не мешает.Гы гы
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    mutabor0992
    1714766940
    В яме сидит.Ждет когда травма(побои) пройдет.Потом денег даст.Выпустят.
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