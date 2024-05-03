Глушаков отреагировал на новость об отстранении из-за приставаний к жене партнера по «Урарту»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков прокомментировал информацию, что его временно убрали из состава.
- Российского футболиста якобы отстранили из-за приставаний к жене одноклубника.
- Денис в армянском клубе с 27 февраля. Его контракт рассчитан до лета.
- Статистика хавбека: 12 матчей (793 минуты), 1 ассист.
- У Глушакова есть жена – футболистка Ксения Коваленко.
– Во‑первых, это какой‑то непонятный бред, что пишут. Во‑вторых, у меня надрыв икроножной мышцы. Тренер Дмитрий Гунько в курсе, он меня отпустил. У меня есть МРТ, где все подтвердилось.
Это бред в публикации. После нашего интервью с Нобелем мне уже шьют романы, наша баня не дает людям покоя.
– Неприятны такие набросы?
– Я уже привык к этому.
– Нет ли желания через юристов разобраться с такими новостями?
– Зачем? Позвоните тренеру и спросите, есть у меня травма или нет.
– Сколько времени потребуется на восстановление?
– Три недели.