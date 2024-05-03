Глушаков отреагировал на новость об отстранении из-за приставаний к жене партнера по «Урарту»

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков прокомментировал информацию, что его временно убрали из состава.

Российского футболиста якобы отстранили из-за приставаний к жене одноклубника.

Денис в армянском клубе с 27 февраля. Его контракт рассчитан до лета.

Статистика хавбека: 12 матчей (793 минуты), 1 ассист.

У Глушакова есть жена – футболистка Ксения Коваленко.

– Во‑первых, это какой‑то непонятный бред, что пишут. Во‑вторых, у меня надрыв икроножной мышцы. Тренер Дмитрий Гунько в курсе, он меня отпустил. У меня есть МРТ, где все подтвердилось.

Это бред в публикации. После нашего интервью с Нобелем мне уже шьют романы, наша баня не дает людям покоя.

– Неприятны такие набросы?

– Я уже привык к этому.

– Нет ли желания через юристов разобраться с такими новостями?

– Зачем? Позвоните тренеру и спросите, есть у меня травма или нет.

– Сколько времени потребуется на восстановление?

– Три недели.