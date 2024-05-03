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    • Глушаков отреагировал на новость об отстранении из-за приставаний к жене партнера по «Урарту»

    Глушаков отреагировал на новость об отстранении из-за приставаний к жене партнера по «Урарту»

    Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков прокомментировал информацию, что его временно убрали из состава.

    • Российского футболиста якобы отстранили из-за приставаний к жене одноклубника.
    • Денис в армянском клубе с 27 февраля. Его контракт рассчитан до лета.
    • Статистика хавбека: 12 матчей (793 минуты), 1 ассист.
    • У Глушакова есть жена – футболистка Ксения Коваленко.

    – Во‑первых, это какой‑то непонятный бред, что пишут. Во‑вторых, у меня надрыв икроножной мышцы. Тренер Дмитрий Гунько в курсе, он меня отпустил. У меня есть МРТ, где все подтвердилось.

    Это бред в публикации. После нашего интервью с Нобелем мне уже шьют романы, наша баня не дает людям покоя.

    – Неприятны такие набросы?

    – Я уже привык к этому.

    – Нет ли желания через юристов разобраться с такими новостями?

    – Зачем? Позвоните тренеру и спросите, есть у меня травма или нет.

    – Сколько времени потребуется на восстановление?

    – Три недели.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2024 19:19
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1714755085
    ...приставал так, что надорвал икроножную мышцу себе. Мощщща!...
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    WILDLING_HRUNDEL
    1714756191
    Сви я грязь везде найдет
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