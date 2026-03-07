Стал известен новый клуб Дрогба

Исаак Дрогба, сын бывшего форварда «Челси» Дидье Дрогба, нашел новый клуб. 25-летний француз теперь будет выступать в Армении за клуб «Айк» из второго по силе дивизиона.

Исаак Дрогба, как и его отец, выступает на позиции нападающего, однако уступает ему в габаритах – рост форварда составляет 178 сантиметров.