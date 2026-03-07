Введите ваш ник на сайте
Стал известен новый клуб Дрогба

Вчера, 10:06

Исаак Дрогба, сын бывшего форварда «Челси» Дидье Дрогба, нашел новый клуб. 25-летний француз теперь будет выступать в Армении за клуб «Айк» из второго по силе дивизиона.

Исаак Дрогба, как и его отец, выступает на позиции нападающего, однако уступает ему в габаритах – рост форварда составляет 178 сантиметров.

  • Дрогба-младший – воспитанник лондонского «Челси».
  • Ранее Дрогба-младший выступал в итальянской Серии D и в четвертом дивизионе Бельгии.
  • 47-летний Дрогба-старший завершил карьеру в 2018 году. Сейчас он владеет американским клубом «Финикс». Дидье брал Лигу чемпионов с «Челси» в 2012 году. Он лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара (65 голов в 105 матчах).

Источник: телеграм-канал SPORTARAN
Армения. Премьер-лига Франция. Лига 1 Дрогба Дидье
