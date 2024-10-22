Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев сделал дубль в игре чемпионата Армении и стал лучшим бомбардиром турнира

Российский нападающий «Урарту» Иван Игнатьев забил 2 гола в гостевом матче 12-го тура чемпионата Армении с командой «Вест Армения» (2:2). Согласно данным официального сайта турнира, он отличился на 15-й минуте, открыв счет в игре, и на 90+6-й – второй гол позволил его клубу уйти от поражения.
Игнатьев довел число своих голов в Премьер-лиге Армении до 8, единолично став лучшим бомбардиром нынешнего сезона в турнире. У его ближайшего преследователя Джона Батиги из «Ноа» на счету 6 мячей.
- 25-летний Игнатьев ранее выступал в РПЛ за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».
- Во второй половине прошлого сезона он играл за сербский «Железничар» (Панчево).
- «Урарту», который возглавляет россиянин Дмитрий Гунько, лидирует в чемпионате Армении с 26 очками после 11 матчей, но по потерянным очкам его опережает «Арарат-Армения» (21 очко после 9 встреч).