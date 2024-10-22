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    • Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев сделал дубль в игре чемпионата Армении и стал лучшим бомбардиром турнира

    Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев сделал дубль в игре чемпионата Армении и стал лучшим бомбардиром турнира

    Российский нападающий «Урарту» Иван Игнатьев забил 2 гола в гостевом матче 12-го тура чемпионата Армении с командой «Вест Армения» (2:2). Согласно данным официального сайта турнира, он отличился на 15-й минуте, открыв счет в игре, и на 90+6-й – второй гол позволил его клубу уйти от поражения.

    Игнатьев довел число своих голов в Премьер-лиге Армении до 8, единолично став лучшим бомбардиром нынешнего сезона в турнире. У его ближайшего преследователя Джона Батиги из «Ноа» на счету 6 мячей.

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    Источник: официальный сайт Премьер-лиги Армении

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1729589443
    борзыкин сейчас подавится брюквой. этож его любимый игрок, гы-гы!
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