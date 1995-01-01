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    Вест Армения

    Город Ереван
    Дивизион Армения-Премьер-лига
    Стадион Юниор Спорт
    Тренер Хорен Веранян
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