Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
4
5
6
8
10
Команда
1
3
4
5
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
15
0
0
53
5
48
45
15
11
1
3
42
13
29
34
14
9
1
4
31
18
13
28
15
8
3
4
36
19
17
27
15
7
2
6
27
21
6
23
15
6
2
7
20
23
-3
20
14
5
2
7
14
20
-6
17
16
4
5
7
19
25
-6
17
15
4
5
6
16
25
-9
17
15
4
4
7
13
19
-6
16
14
1
1
12
7
37
-30
4
Команда
1
2
4
5
6
7
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
4
3
31
15
16
31
15
9
3
3
39
15
24
30
14
9
2
3
30
15
15
29
14
9
0
5
29
16
13
27
15
7
4
4
20
17
3
25
15
6
1
8
17
31
-14
19
14
4
1
9
13
34
-21
13
15
3
4
8
19
31
-12
13
14
4
0
10
10
45
-35
12
15
2
3
10
8
27
-19
9
16
1
4
11
9
32
-23
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире