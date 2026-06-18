Двукратный обладатель Кубка России продлил контракт с зарубежным клубом

«Пюник» продлил контракт с российским полузащитником Даниилом Куликовым.
«Желаем Куликову хороших выступлений и достижений в составе нашей команды», – говорится в сообщении армянского клуба.
Хавбек выступает за «Пюник» с февраля 2025 года.
Куликов наиболее известен по выступлениям за «Локомотив». В столичном клубе он провел 89 матчей, сделал 4 ассиста. В составе красно-зеленых он дважды побеждал в Кубке России и один раз в Суперкубке.
- В минувшем сезоне 27-летний россиянин провел за «Пюник» 31 матч, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
- В сезоне-2025/26 клуб занял в Премьер-лиге 3-е место и сыграет в отборе Лиги конференций.
Источник: телеграм-канал FC Pyunik Yerevan