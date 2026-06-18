Двукратный обладатель Кубка России продлил контракт с зарубежным клубом

«Пюник» продлил контракт с российским полузащитником Даниилом Куликовым.

«Желаем Куликову хороших выступлений и достижений в составе нашей команды», – говорится в сообщении армянского клуба.

Хавбек выступает за «Пюник» с февраля 2025 года.

Куликов наиболее известен по выступлениям за «Локомотив». В столичном клубе он провел 89 матчей, сделал 4 ассиста. В составе красно-зеленых он дважды побеждал в Кубке России и один раз в Суперкубке.