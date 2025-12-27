Сперцян отреагировал на его признание игроком года в Армении

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о получении индивидуальной награды.

Его признали лучшим игроком 2025 года в Армении.

В голосовании Сперцян набрал 17 баллов, обойдя Генриха Мхитаряна (8).

Эдуард стал игроком года в Армении во 2-й раз в карьере. Первый был в 2022-м.

«Для меня огромная честь получить звание лучшего футболиста года в Армении!

Я искренне благодарен всем, кто голосовал, верил и поддерживал меня на этом пути🙏🏻

Этот год был непростым, но именно такие моменты нас и формируют.

Отдельное спасибо сборной Армении: партнeрам по команде, тренерскому штабу и всем, кто каждый матч выходит биться за страну.

Горжусь тем, что мне доверено представлять Армению на международной арене ❤️🇦🇲

И, конечно, спасибо болельщикам! Ваша поддержка ощущается даже за пределами стадиона. А мы продолжаем работать дальше. Всe только начинается 😎💪🏻» – написал Сперцян в своем телеграм-канале.