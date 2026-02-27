Радимов оценил скандальную победу «Зенита» над «Балтикой»

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Набрав три очка, «Зенит» вышел в лидеры чемпионата.

«Есть такая фраза: «Тремя очками больше, одной игрой меньше». Сейчас «Зенит» вышел на первое место. Классные команды должны дожимать такие игры, что «Зенит» и сделал.

Новичкам «Зенита» еще надо адаптироваться. Видно, что тому же Дурану нужно время. Луис Энрике изменил игру, решающий мяч забил. Он был в большом порядке», – сказал Радимов.