Мостовой определил лучшего игрока сезона РПЛ

Бывший спартаковец Александр Мостовой определил лучшего футболиста первой части сезона РПЛ.

«Кто лучший игрок первой части сезона? Сложный вопрос. Любите вы это... Есть много кандидатов, надо подумать. Учитывая то, что на первом месте «Краснодар», сразу на ум приходят Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Не могу не вспомнить и Алексея Батракова из «Локомотива».

Но все-таки именно Сперцян – лучший игрок первой части сезона в РПЛ», – сказал Мостовой.