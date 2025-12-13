Канчельскис прокомментировал желание «Зенита» подписать спартаковца Денисова

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал подготовку трансфера спартаковца Даниила Денисова в «Зенит».

«Хороший и качественный игрок, так что ничего не исключаю. Вопрос ещe в том, отпустит ли его «Спартак», учитывая новый лимит, но всe зависит от тренерского штаба и руководителей клуба. Денисов является российским футболистом, который выглядит очень достойно и сможет помочь «Зениту». Если он перейдeт, то точно не испортит игру», – сказал Канчельскис.