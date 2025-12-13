Булыкин определил, кто популярнее в Европе – «Зенит» или «Спартак»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сравнил популярность «Зенита» и «Спартака» в Европе.

«Я думаю, что «Зенит» – это самая популярная команда в Европе. Они регулярно играли в Лиге чемпионов и выигрывали большие матчи. Плюс петербуржцы всегда покупали много иностранцев, которым платили большие деньги.

За последние десять лет «Зенит» точно самый популярный клуб в Европе. Про команду все узнали со времeн победы в Суперкубке УЕФА. Но «Спартак» тоже знают и помнят многие. Просто «Зенит» чаще фигурирует и заявляет о себе в еврокубках. Про них помнят все», – сказал Булыкин.