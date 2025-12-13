Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Булыкин определил, кто популярнее в Европе – «Зенит» или «Спартак»

Булыкин определил, кто популярнее в Европе – «Зенит» или «Спартак»

Сегодня, 09:15
12

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сравнил популярность «Зенита» и «Спартака» в Европе.

«Я думаю, что «Зенит» – это самая популярная команда в Европе. Они регулярно играли в Лиге чемпионов и выигрывали большие матчи. Плюс петербуржцы всегда покупали много иностранцев, которым платили большие деньги.

За последние десять лет «Зенит» точно самый популярный клуб в Европе. Про команду все узнали со времeн победы в Суперкубке УЕФА. Но «Спартак» тоже знают и помнят многие. Просто «Зенит» чаще фигурирует и заявляет о себе в еврокубках. Про них помнят все», – сказал Булыкин.

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • «Зенит» в 2008 году выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • У «Спартака» евротрофеев пока нет.

ПалкоВводецъ007
1765607804
Срамтак тоже популярный среди европейских цирков. Они помнят 1-18 и 7-1. Долго смеялись. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1765611569
Воооооооот .
Ответить
Fju-2
1765612724
Очень вовремя все эти разговоры о еврокубках, это же так актуально.
Ответить
NewLife
1765612772
"Булыкин определил, кто популярнее в Европе – «Зенит» или «Спартак»" По данным опроса в палате № 6)))))))
Ответить
Цугундeр
1765614726
Да всрались они оба этой Европе.. Вот придумали загадку..
Ответить
Юбиляр
1765616303
Конечно популярнее Зенит! Вот только выражаясь новоязом - ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ популярностью - ЗПВЕ ( Зенит позор всей Европы )! Гыгыгы
Ответить
СильныйМозг
1765616972
Один Промес чего стоит. У него целая очередь из Европы.
Ответить
alefreddy
1765617601
чего добились болотные в еврокубках
Ответить
Айболид
1765622624
Эх ,трясёт поросей . и е.б.е.л.е.й. на гуано исходит . Душевно ! Весьма .
Ответить
