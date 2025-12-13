В Петербурге прокомментировали подготовку трансфера Денисова из «Спартака» в «Зенит»

Прозенитовский автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отреагировал на желание «Зенита» подписать спартаковца Даниила Денисова.
«Даже Арсен Адамов сильнее Денисова. Не говоря уже о том, что Караваев как раз на пути к возвращению в строй. Про Мантуана я вообще молчу.
Просто куда и зачем?» – написал Чернов.
- 23-летний Денисов в этом сезоне провел 25 матчей за красно-белых, сделал 1 голевую передачу.
- Срок его контракта с клубом истекает летом 2026 года.
- При этом к нему есть интерес со стороны «Динамо» и «Краснодара».
Источник: телеграм-канал Гоши Чернова