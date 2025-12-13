В Петербурге прокомментировали подготовку трансфера Денисова из «Спартака» в «Зенит»

Прозенитовский автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отреагировал на желание «Зенита» подписать спартаковца Даниила Денисова.

«Даже Арсен Адамов сильнее Денисова. Не говоря уже о том, что Караваев как раз на пути к возвращению в строй. Про Мантуана я вообще молчу.

Просто куда и зачем?» – написал Чернов.