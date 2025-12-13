Введите ваш ник на сайте
Дьяков уличил «Динамо» в «большой ошибке»

Сегодня, 10:27
1

Бывший динамовец Виталий Дьяков выявил ошибку руководства, допущенную в 2025 году.

– «Динамо» нужно утверждать на посту главного тренера Ролана Гусева?

– Не знаю, наверное, ещe летом я бы сказал, что да. И, может быть, и сейчас так сказал бы. Но он, поработав в штабе Валерия Карпина, после его ухода с поста главного тренера начинает его критиковать в прессе. Это как‑то неэтично. Это не осуждение, а просто констатация фактов. Но думаю, что эти слова Гусева как‑то повлияют на ситуацию.

Мое же мнение: «Динамо» не надо было увольнять Марцела Личку в конце прошлого сезона. Считаю, что это была большая ошибка клуба.

  • «Динамо» идет в РПЛ 10-м.
  • Команда без трофеев с 1995 года.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Еще по теме:
Талалаев прокомментировал свое будущее на фоне интереса «Динамо» 2
Фомин назвал желаемого тренера для «Динамо» 3
Радимов назвал главный тренерский провал года в РПЛ
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Дьяков Виталий Личка Марцел
Комментарии (1)
FWSPM
1765618888
согласен наличка был неплох в динамо
