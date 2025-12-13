Гасилин – о готовящемся трансфере Денисова из «Спартака» в «Зенит»: «Тяжело переходить из середняка в топ-клуб»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал подготовку трансфера спартаковца Даниила Денисова в Санкт-Петербург.
«В свете нового лимита надо смотреть рынок, шерстить его. Это нормально, что петербуржцы сейчас работают. Трудно сказать, соответствует ли Денисов уровню «Зенита». Тяжело переходить из середняка в топ-клуб.
Тот же Волков пришeл в «Зенит» и даже до травмы для меня было очевидно, что он не тянет уровень команды. В «Сочи» он тоже не очень хорошо выглядит. Денисов – кот в мешке», – сказал Гасилин.
- 23-летний Денисов в этом сезоне провел 25 матчей за красно-белых, сделал 1 голевую передачу.
- Срок его контракта с клубом истекает летом 2026 года.
- При этом к нему есть интерес со стороны «Динамо» и «Краснодара».
Источник: Metaratings