  Гасилин – о готовящемся трансфере Денисова из «Спартака» в «Зенит»: «Тяжело переходить из середняка в топ-клуб»

Гасилин – о готовящемся трансфере Денисова из «Спартака» в «Зенит»: «Тяжело переходить из середняка в топ-клуб»

Сегодня, 00:05
2

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал подготовку трансфера спартаковца Даниила Денисова в Санкт-Петербург.

«В свете нового лимита надо смотреть рынок, шерстить его. Это нормально, что петербуржцы сейчас работают. Трудно сказать, соответствует ли Денисов уровню «Зенита». Тяжело переходить из середняка в топ-клуб.

Тот же Волков пришeл в «Зенит» и даже до травмы для меня было очевидно, что он не тянет уровень команды. В «Сочи» он тоже не очень хорошо выглядит. Денисов – кот в мешке», – сказал Гасилин.

  • 23-летний Денисов в этом сезоне провел 25 матчей за красно-белых, сделал 1 голевую передачу.
  • Срок его контракта с клубом истекает летом 2026 года.
  • При этом к нему есть интерес со стороны «Динамо» и «Краснодара».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Гасилин Алексей Денисов Даниил
Айболид
1765574385
Аномально мощный сейсмический удар зафиксирован в районе тарасовки ))))
Ответить
FWSPM
1765575188
Денисов давно уровень Спартака перерос. Пора на повышение. Поскорей бы!
Ответить
