Пономарев подвел итоги 2025 года в российском футболе

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопросы о событиях в российском футболе в прошедшем году.

– Чем вам запомнился прошедший год в футбольном плане?

– Мне запомнилось несколько матчей, которые некоторые наши команды провели на высоком уровне, соответствующем европейскому. Его показывали «Краснодар» и ЦСКА. У «Зенита» некоторые матчи тоже были неплохими. «Балтика» также иногда радовала.

Но в основном мы видели рутинные матчи, без особой агрессии в атаке и стремления забить. Иногда даже приходилось выключать телевизор – настолько неинтересные были матчи.

– Разочарование года?

– О сборной даже говорить не хочется, потому что мы играли в основном с соперниками низкой квалификации, поэтому смотреть было не на что.

Но я не могу не отметить встречу с Перу. Мало того, что наша команда не добилась результата, так еще и показала футбол очень низкого качества.

Кроме того, разочарование я получил от «Спартака» и «Динамо». Команды с таким составом и такого уровня, занимают очень низкие места. Это никуда не годится.

– Назовите тройку лучших игроков РПЛ прошлого года?

– Отмечу Сперцяна. Не так много футболистов, которых хотелось бы отметить по итогам года. Даже «армейскую» молодежь не могу выделить. Батраков хорошо играл не всегда, а периодами. Можно, конечно, его выделить, но с натяжкой.