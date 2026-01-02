Шалимов предостерег «Спартак»: «Нельзя сейчас ошибаться»

Экс-спартаковец Игорь Шалимов посоветовал московскому клубу не назначать нового тренера-иностранца.

В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича.

После этого обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов.

Столичная команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

Сообщалось, что спартаковцы хотят пригласить тренера «Пафоса» Хуана Kарлоса Карседо.

– Что ждет «Спартак»?

– Вероятность того, что в РПЛ команда останется на 6-м месте, на мой взгляд, велика. Остается Кубок, который может спасти сезон.

То есть это плюс-минус повторение ситуации, когда после увольнения Абаскаля сезон доводил Слишкович. Если остается Романов, нужно усиливать тренерский штаб и делать это на российским рынке.

– Что будет, если приедет иностранец?

– Та же самая ситуация, которая была при Абаскале и при Станковиче, – приедет главный-иностранец и много его помощников, это продлится полтора года, и затем клуб вернется к той же точке, что и сейчас. «Спартаку» нельзя сейчас ошибаться и нельзя прийти к тому, что сборы начнет один тренер, а продолжит потом другой.

Много разговора о том, что чемпионат Кипра вырос. Да, хорошо, вырос – но приехал в Нижний [»Пари НН»] тренер [Алексей Шпилевский] из одной из лучших команд и в осенней части выступил так, что команда идет на вылет. Чемпион Кипра – не гарантия того, что пойдет в РПЛ.