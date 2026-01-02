Введите ваш ник на сайте
ЦСКА согласовал переход 10-миллионного вингера

2 января, 20:58
16

Фланговый нападающий Огуз Айдын перейдет из «Фенербахче» в ЦСКА.

Сегодня клуб из Стамбула принял предложение армейцев об аренде 25-летнего игрока сборной Турции.

Заполучив Айдына, ЦСКА откажется от Владислава Сауся из «Балтики».

«Это платная аренда до 15 июня за 650 тысяч евро с обязательным выкупом за 6 миллионов евро, если Айдын проведет 6 матчей в РПЛ | Fonbet Кубке Руси (как минимум по 55 минут каждый) или, если ЦСКА возьмет золото чемпионата России, а футболист сыграет не меньше тайма в 50% от оставшихся матчей в лиге.

В случае выкупа ЦСКА заплатит 3 млн евро в течение месяца и столько же до лета 2027-го. Также «Фенербахче» получит 20% от прибыли с перепродажи игрока», – раскрыл источник подробности сделки.

  • Айдын выступал за «Фенербахче» с июля 2024 года: 54 матча, 7 голов, 10 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче ЦСКА Айдын Огуз
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1767378121
Нахрена он нужен?!!!
Ответить
brаtskij
1767379892
Вот это "ЕСЛИ" в ЦСКА уже достало. Пол команды таких ЕСЛИ. Селекция полное говно.
Ответить
Император 1
1767380111
И зачем он?
Ответить
Dr Metal
1767380350
А Саусь зачем был? пз укомплектовна, нападающих дайте 2-3 как Олич, Вагнер, Жо и Кириченко. Олич в запасе сидел мля раньше!
Ответить
shurik45
1767382403
Да вроде норм нап,скорость есть ,техника есть ,в отборе не плох. Если тренерский штаб его рассмотрел ,то думаю,он знает как его правильно использовать.
Ответить
AL51
1767386027
Глупость полная! Сауся надо было брать, с нашим паспортом и может закрыть позицию правого защитника.
Ответить
СПОРТ 21 века
1767386721
Вспоминается политика клуба в Калининграде, где управленцы твёрдо дали понять, что арендованные футболисты им не нужны. То есть Балтика планирует подписывать либо свободных агентов, либо воспитывать своих, либо же отборочно работать на рынке и покупать не сильно дорогих игроков под долгосрочный контракт. О чём это говорит? О том, что калининградский клуб хочет работать системно, хочет развивать футболистов на дальнейший их рост либо в самом клубе, либо же для дальнейшей продажи за хорошие деньги. Вот такой вектор выбрали на западе России. А вот что касается армейской политики клуба, то там люди готовы рассматривать аренду. Вот и думайте, кто из этих двух клубов смотрит в своё будущее, а кто в сегодняшний день...
Ответить
boris63
1767404257
Надо было брать лучше Сауся, лучше своего паспортиста, чем ещё одного зулуса.
Ответить
Чугунный скороход
1767432605
Очередной неликвид
Ответить
