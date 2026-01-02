ЦСКА согласовал переход 10-миллионного вингера

Фланговый нападающий Огуз Айдын перейдет из «Фенербахче» в ЦСКА.

Сегодня клуб из Стамбула принял предложение армейцев об аренде 25-летнего игрока сборной Турции.

Заполучив Айдына, ЦСКА откажется от Владислава Сауся из «Балтики».

«Это платная аренда до 15 июня за 650 тысяч евро с обязательным выкупом за 6 миллионов евро, если Айдын проведет 6 матчей в РПЛ | Fonbet Кубке Руси (как минимум по 55 минут каждый) или, если ЦСКА возьмет золото чемпионата России, а футболист сыграет не меньше тайма в 50% от оставшихся матчей в лиге.

В случае выкупа ЦСКА заплатит 3 млн евро в течение месяца и столько же до лета 2027-го. Также «Фенербахче» получит 20% от прибыли с перепродажи игрока», – раскрыл источник подробности сделки.