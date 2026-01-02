ЦСКА согласовал переход 10-миллионного вингера

Фланговый нападающий Огуз Айдын перейдет из «Фенербахче» в ЦСКА.
Сегодня клуб из Стамбула принял предложение армейцев об аренде 25-летнего игрока сборной Турции.
Заполучив Айдына, ЦСКА откажется от Владислава Сауся из «Балтики».
«Это платная аренда до 15 июня за 650 тысяч евро с обязательным выкупом за 6 миллионов евро, если Айдын проведет 6 матчей в РПЛ | Fonbet Кубке Руси (как минимум по 55 минут каждый) или, если ЦСКА возьмет золото чемпионата России, а футболист сыграет не меньше тайма в 50% от оставшихся матчей в лиге.
В случае выкупа ЦСКА заплатит 3 млн евро в течение месяца и столько же до лета 2027-го. Также «Фенербахче» получит 20% от прибыли с перепродажи игрока», – раскрыл источник подробности сделки.
- Айдын выступал за «Фенербахче» с июля 2024 года: 54 матча, 7 голов, 10 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова