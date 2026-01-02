Тарпищев усомнился в любви Промеса к России

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев пошутил о Квинси Промесе.
– Промес всегда тепло вспоминал о России. Его нельзя назвать патриотом страны?
– После наркотиков можно что угодно сказать (смеется).
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
- Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
- Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.
Источник: «Спорт-Экспресс»