Тарпищев усомнился в любви Промеса к России

2 января, 20:48
6

Президент Федерации тенниса России, болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев пошутил о Квинси Промесе.

– Промес всегда тепло вспоминал о России. Его нельзя назвать патриотом страны?

– После наркотиков можно что угодно сказать (смеется).

  • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
  • Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
  • Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • В июне его экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Povedkin
1767377212
Помним как из за Промеса здесь буря в комментах была.Всякие айболиды на гавно сошли.Гы гы
Ответить
Тинез Розоп
1767379129
В том году после НГ только про него и говорили. Решили снова провакацию?…
Ответить
oyabun
1767412964
Увы, никакие Угальде, Ливаи и прочие Жедсоны и рядом не стояли с тем Промесом, которого мы помним по играм за Спартак. Поэтому просьба к редакции, не надо пытаться испохабить нашу память о замечательном футболисте подобными идиотскими заметками.
Ответить
