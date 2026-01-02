Данни назвал лучшего футболиста «Зенита» в 2025 году

Экс-полузащитник «Зенита» Данни ответил, какого игрока считает лучшим в петербургской команде по итогам прошедшего года.

«Для меня лучший игрок «Зенита» в этом году – это Андрей Мостовой. Мне нравится, как он играет, и действительно очень нравится его футбол.

Конечно, у «Зенита» много футболистов, которые могут претендовать на это звание, и выбрать одного всегда сложно.

Но если говорить о моем личном мнении, то я назову Мостового», – сказал Данни.