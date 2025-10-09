Мейра выбрал лучшего футболиста, с которым играл в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра ответил, кого считает лучшим из бывших партнеров по петербургской команде.

– Как оцените этап карьеры в «Зените»?

– Я провел три великолепных года в России, особенно теплые воспоминания у меня остались о прекрасном Санкт‑Петербурге.

«Зенит» – это клуб, который позволил мне добавить несколько титулов в карьеру. И клуб, и город приняли меня очень тепло. «Зенит» у меня в сердце.

– Кто был самым лучшим игроком в том «Зените»?

– Сложно ответить, потому что у нас было много сильных игроков, но если выбирать одного, это Данни.