Экс-игрок сборной Португалии высказался о шансах «Зенита» на победу в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра сказал, какой российский клуб имеет больше всего шансов на победу в ЛЧ.
– Кто сейчас главная звезда и самый сильный игрок петербургского клуба?
– Луис Энрике.
– Рассматриваете вариант начать тренерскую деятельность и, возможно, возглавить какой-нибудь клуб из России?
– Да. Мне бы очень хотелось, но для этого необходимо пройти курс, который будет длиться 5-6 лет. Законодательство не позволяет бывшим футболистам пройти интенсивный курс и закончить его за год-два. Я очень хотел стать тренером, но ФИФА пригласила меня в качестве агента.
– Какой российский клуб вы бы хотели возглавить?
– «Зенит» (улыбается).
– Какая российская команда могла бы сейчас выиграть Лигу чемпионов?
– Опять же, «Зенит». У него больше всего шансов. Клуб имеет самых подготовленных игроков.
- Сейчас Мейра работает футбольным агентом.
- Он выступал за «Зенит» в 2009–2011 годах.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.