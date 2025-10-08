Экс-игрок сборной Португалии высказался о шансах «Зенита» на победу в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра сказал, какой российский клуб имеет больше всего шансов на победу в ЛЧ.

– Кто сейчас главная звезда и самый сильный игрок петербургского клуба?

– Луис Энрике.

– Рассматриваете вариант начать тренерскую деятельность и, возможно, возглавить какой-нибудь клуб из России?

– Да. Мне бы очень хотелось, но для этого необходимо пройти курс, который будет длиться 5-6 лет. Законодательство не позволяет бывшим футболистам пройти интенсивный курс и закончить его за год-два. Я очень хотел стать тренером, но ФИФА пригласила меня в качестве агента.

– Какой российский клуб вы бы хотели возглавить?

– «Зенит» (улыбается).

– Какая российская команда могла бы сейчас выиграть Лигу чемпионов?

– Опять же, «Зенит». У него больше всего шансов. Клуб имеет самых подготовленных игроков.