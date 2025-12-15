Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Жена Семака объяснила, почему не ревнует мужа к молодым девушкам

Жена Семака объяснила, почему не ревнует мужа к молодым девушкам

15 декабря, 23:11
11

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, ответила на каверзный вопрос подписчицы.

– Ревнуете мужа к молодым девушкам?

– Нет, не ревную, потому что у нас другая форма отношений, не про удержание, а про желанный выбор друг друга.

Кто пробовал Château Mouton-Rothschild 1945 года, того не удивить фестивалем Божеле.

Сегодня у молодости уже нет преимуществ. Напротив, женщины старше знают, как за собой ухаживать, знают все важные мужские кнопки.

Что касается интимной стороны, в 18 у нерожавших может быть опущение, а в 50, после пятерых детей, ушито в ноль и прокачано так, что можно колоть орехи.

  • Сергей Семак женат на Анне с 11 сентября 2008 года. Вместе они воспитывают восьмерых детей.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
