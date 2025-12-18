Подробности долга «Пари НН» – клубу грозит трансферный бан

Появились подробности агентской задолженности «Пари НН».

«Пари НН» не выплатил агентские комиссии по трансферам защитника Вадима Пигаса и вингера Вахо Бедошвили.

Нижегородский клуб направил агентам футболистов гарантийные письма, что до 15 декабря долги будут закрыты, однако никто из них не получил своих денег. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал подключиться к ситуации вокруг «Пари НН» и решить проблемы», – написал источник.