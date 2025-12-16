ЦСКА и «Краснодар» нашли усиление атаки в 14-й команде РПЛ

Нападающий «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли привлек внимание более статусных клубов РПЛ.

26-летний футболист интересен ЦСКА и «Краснодару». С начала декабря они работают над его трансфером.

В Нижнем Новгороде готовы к продаже уругвайца зимой, чтобы летом он не ушел свободным агентом.