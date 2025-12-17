Назван игрок «Балтики», у которого не сложились отношения с Талалаевым

Полузащитник «Балтики» Даниил Уткин может покинуть клуб. Сообщается, что у него не сложились отношения с главным тренером Андреем Талалаевым.

Игрок находится в «Балтике» в аренде, но не появляется на поле из-за травмы колена. Права на футболиста принадлежат «Ростову», однако там на него тоже сейчас не особо рассчитывают.

Агенты Уткина ищут ему новую команду. Сейчас интерес к хавбеку в той или иной степени есть от «Пари НН», «Оренбурга», «Динамо Мх» и «Крыльев Советов».