Назван игрок «Балтики», у которого не сложились отношения с Талалаевым

Полузащитник «Балтики» Даниил Уткин может покинуть клуб. Сообщается, что у него не сложились отношения с главным тренером Андреем Талалаевым.
Игрок находится в «Балтике» в аренде, но не появляется на поле из-за травмы колена. Права на футболиста принадлежат «Ростову», однако там на него тоже сейчас не особо рассчитывают.
Агенты Уткина ищут ему новую команду. Сейчас интерес к хавбеку в той или иной степени есть от «Пари НН», «Оренбурга», «Динамо Мх» и «Крыльев Советов».
- 26-летний Уткин в этом сезоне провел за «Балтику» 2 матча.
- Его отдали в аренду калининградцам до конца сезона. Срок контракта полузащитника с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста, игравшего за сборную России, в 2 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»