Комментарий агента по трансферу Сауся из «Балтики» в ЦСКА

Андрей Талаев, агент полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, высказался о подготовке трансфера игрока в ЦСКА.

– Не могу сказать, уйдет ли Владислав из «Балтики» или останется. Пока все в процессе переговоров. Из‑за чего пока клубы не сходятся? Лучше у руководителей клубов спросить. Мне будет некорректно комментировать эту информацию.

– Хочет ли Владислав перейти в такой большой клуб, как ЦСКА?

– Если я вам отвечу как есть, тренер «Балтики» обидится. Понятно, что любой футболист хотел бы быть в таком большом клубе, как ЦСКА. Но у Владислава нет такого, чтобы любой ценой уйти из «Балтики». Договорятся клубы – значит, будет хорошо; не договорятся – Владислав продолжит работу в «Балтике». Тренерский штаб клуба сделал многое для него. Владислав готов уйти, если ЦСКА и «Балтика» договорятся.