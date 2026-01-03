Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Комментарий агента по трансферу Сауся из «Балтики» в ЦСКА

3 января, 16:30
6

Андрей Талаев, агент полузащитника «Балтики» Владислава Сауся, высказался о подготовке трансфера игрока в ЦСКА.

– Не могу сказать, уйдет ли Владислав из «Балтики» или останется. Пока все в процессе переговоров. Из‑за чего пока клубы не сходятся? Лучше у руководителей клубов спросить. Мне будет некорректно комментировать эту информацию.

– Хочет ли Владислав перейти в такой большой клуб, как ЦСКА?

– Если я вам отвечу как есть, тренер «Балтики» обидится. Понятно, что любой футболист хотел бы быть в таком большом клубе, как ЦСКА. Но у Владислава нет такого, чтобы любой ценой уйти из «Балтики». Договорятся клубы – значит, будет хорошо; не договорятся – Владислав продолжит работу в «Балтике». Тренерский штаб клуба сделал многое для него. Владислав готов уйти, если ЦСКА и «Балтика» договорятся.

  • Саусь – воспитанник «Зенита».
  • Сообщалось, что футболист станет частью обмена игроками между «Зенитом» и ЦСКА.
  • Перед ЦСКА стоит задача выиграть сезон РПЛ.

Еще по теме:
Символическая сборная РПЛ 2025 года, составленная только из россиян 7
«Зенит» и ЦСКА оформили обмен с участием трех игроков 29
Саусь перейдет в ЦСКА вместе с Гонду: детали сделки 13
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА Саусь Владислав
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1767449243
Лучше взять его...чем непонятного турка
Ответить
СПОРТ 21 века
1767450054
Талалаев предупреждал, что из Балтики вытащить футболистов будет не так просто. Он их в хорошем смысле загипнотизировал так, что они готовы оставаться в этом клубе надолго. Многие, не стесняясь, говорят, что хотят весь контракт отработать именно в Балтике. О чём это говорит? О том, что атмосфера у калининградцев из всего чемпионата, возможно, самая благоприятная. А ведь недавно говорили в СМИ, что Талалаев тиран и деспот. Ребят, если бы это действительно было так, с Балтики бы уже давно сбежали все лидеры. Но этого и близко не происходит. Ведутся только лишь одни разговоры, которые просто кому-то выгодны. Разве не видно, что эти ребята все как братья? Именно поэтому калининградцы имеют такие результаты. Как там раньше говорилось: "я играю за себя и за того парня". Вот это сейчас и есть в полном смысле калининградская Балтика...
Ответить
NewLife
1767450158
Заголовоу - "Комментарий агента по трансферу Сауся" Комментарий - "Мне будет некорректно комментировать эту информацию." За что люблю редакторов Бомбы, за то что, читая их заголовки, понимю что кроме местных дебильных троллей, есть реальные идиоты))
Ответить
Император Бомжей
1767453634
Очень добротный футболист,как я понял, конюшня же из Турции вингера взяла,в теории еще Баринов, считаю Саусю лучше доиграть у отморозков и в дальнейшем выбирать себе клуб, он явно будет на расхват.
Ответить
Dr Metal
1767467691
да не нужен о не ЦСКА, пз перенасыщена
Ответить
Главные новости
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
1
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
4
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Суперкубок Испании. «Барселона» обыграла «Реал» благодаря дублю Рафиньи (3:2) и взяла трофей в 16-й раз
00:04
10
Все новости
Все новости
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Булыкин – о Жерсоне: «Он просто сбежал из «Зенита»
Вчера, 18:00
7
Фото«Балтика» подписала новый контракт с нападающим
Вчера, 17:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 