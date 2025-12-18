Бубнов предположил, когда «Зенит» может уволить Семака

Бывший спартаковец Александр Бубнов допускает, что «Зенит» уволит главного тренера Сергея Семака уже весной.

«Вот у «Зенита» в чeм сложность? С «Балтикой». Сразу [после перерыва]. Понимаешь? Если «Балтика» отберeт у них очки, они сразу могут лишиться [шансов на] чемпионское звание. Уже в 19-м туре! И [тогда] уже спокойно можно решать вопрос по Семаку. Он уже не нужен будет.

Потому что они не станут чемпионами. Второй год подряд. Вот. И всe, его можно будет спокойно убирать и ставить тренера на весь второй круг», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».